Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlicher Taschendieb soll schlafenden Obdachlosen am Hamburger Hauptbahnhof bestohlen haben- Festnahme nach gezielter Fahndung mit Videoprints durch Bundespolizei

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Hamburg (ots)

Am 23.07.2026 gegen 06.45 Uhr konnten Streifenbeamte der Bundespolizei im Rahmen einer gezielten Fahndung mit erstellen Videoprints aus Aufnahmen entsprechender Überwachungskameras einen dringend Tatverdächtigen (m.35) nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls (Verdacht) am Hamburger Hauptbahnhof vorläufig festnehmen.

"Gegen den polizeilich einschlägig bekannten Mann besteht der dringende Tatverdacht, dass er gegen 02.28 Uhr die Hilflosigkeit eines Menschen ausgenutzt haben soll, indem er einen schlafenden Obdachlosen am Hauptbahnhof bestohlen haben soll (Stehlgut: Handy+Geldbörse)."

Der Tatverdächtige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof verbracht. Nach fahndungsmäßiger Überprüfung der Personaldaten wurden umgehend drei aktuelle Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung aufgrund von weiteren begangenen Straftaten (2x Körperverletzung, 1x Diebstahl) festgestellt.

Gegen den Beschuldigten (m.35) wurde ein Strafverfahren (Verdacht auf besonders schweren Fall des Diebstahls) eingeleitet. Der rumänische Staatsangehörige wird über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg heute der Untersuchungshaftanstalt (Vorführung Haftrichter) zugeführt. Die zuständige Ausländerbehörde wurde über diesen Sachverhalt informiert. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Hamburger Bundespolizei geführt.

Hinweis: Der Geschädigte (m.46) hatte die Tathandlung nicht bemerkt. Nachdem der Obdachlose aufwachte bemerkte er seine offene Bauchtasche und das Fehlen seiner Geldbörse sowie seines Handys. Der Geschädigte erschien umgehend gegen 05.30 Uhr im Polizeirevier der Bundespolizei und erstattete eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Sofort sichteten daraufhin Bundespolizisten die gespeicherten Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras vom Tatort.

"Mit Erfolg: Der Tatverdächtige und die Tathandlung waren auf dem Videomaterial erkennbar. Mit angefertigten Videoprints konnten die eingesetzten Streifenbeamten den mutmaßlichen Täter im Rahmen einer gezielten Fahndung stellen und bereits nach kurzer Zeit (1:15 Std.) vorläufig festnehmen."

Weiterer Hinweis:

"Auch in diesem Fall hat sich der Geschädigte (m.46) ohne festen Wohnsitz genau richtig verhalten und direkt nach dem Bemerken des Diebstahls eine Strafanzeige zunächst gegen Unbekannt bei der Bundespolizei erstattet, sodass sofort alle notwendigen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter erfolgreich durch die Bundespolizei eingeleitet werden konnten."

"RC"

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