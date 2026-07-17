Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Drei mutmaßliche Sprayer gestellt und vorläufig festgenommen- Bundespolizei führt weitere Ermittlungen-

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Hamburger Bundespolizei wurden am 16.07.2026 gegen 18.45 Uhr zwei S-Bahnzüge auf dem Bahnbetriebsgelände der S-Bahn Stellingen in der Abstellgruppe großflächig (ca.85m²) in Graffitiart besprüht.

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei kontrollierte den Eingangsbereich zum DB-Gelände und konnte frischen Farbgeruch wahrnehmen. Nach einer fußläufigen Kontrolle der Abstellgruppe wurden zwei S-Bahnzüge mit frisch besprühten "Tags" und "Pieces" entdeckt.

"Weiterhin flüchteten offensichtlich drei Männer bei Erkennen der Bundespolizeibeamten vom Gelände."

Umgehend wurde durch die Bundespolizei eine gezielte Fahndung, unter Einbindung eines Funkstreifenwagens der Landespolizei Hamburg, durchgeführt.

"Drei Tatverdächtige (m.23,m.24,m.31) konnten in Tatortnähe durch die eingesetzten Polizeibeamten der Bundes-und Landespolizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Tatverdächtigen hatten alle entsprechende frische Farbanhaftungen an ihrer Bekleidung, an mitgeführten Taschen und Digitalkameras."

Das Trio wurde für weitere bundespolizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier in der Harkortstraße in Hamburg Altona verbracht. Die Tatverdächtigen verweigerten nach entsprechendem Tatvorwurf jegliche Aussage und wurden anschließend erkennungsdienstlich behandelt. Entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Sachbeschädigung) wurden durch die Bundespolizei eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mussten die Tatverdächtigen wieder entlassen werden.

"Es konnten umfangreiche Sprayer-Utensilien (Farbsprühdosen, Digitalkameras, Speichermedien, Smartphones) sichergestellt werden."

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

"RC"

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