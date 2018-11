BPOL-HH: Trotz guter Absicht: Festnahme im Bahnhof Altona

Hamburg (ots) - Am 20.11.2018 gegen 07.50 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.30) im Bahnhof Hamburg-Altona fest. Da der Mann Reisende belästigte und diese um Geld anbettelte sprach eine Präsenzstreife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen auf sein Fehlverhalten an.

Offensichtlich handelte der 30-Jährige in guter Absicht: Nach eigenen Angaben bettelte der Mann Reisende um Geld an, um sich eine Zug-Fahrkarte kaufen zu können; er wollte auf keinen Fall ohne Fahrkarte als "Schwarzfahrer" erwischt werden. Trotz der guten Absicht mussten Bundespolizisten den Mann anschließend vor Ort festnehmen; die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zu Festnahme.

Bereits seit Oktober 2016 wurde der polizeilich bekannte Mann mit einem Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht. Eine geforderte Geldstrafe hatte der Verurteilte nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 44 Tagen zu verbüßen.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann der U-Haftanstalt zugeführt.

