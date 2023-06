Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Polnischer Grenzschutz und Bundespolizei decken Schleusung auf

Manschnow (Märkisch Oderland) (ots)

Am Dienstag konnten der polnische Grenzschutz und die Bundespolizei durch schnellen Austausch und gute Zusammenarbeit eine Schleusung aufdecken und den mutmaßlichen Schleuser in Polen überführen.

Gegen 13:00 Uhr erhielt die Bundespolizei durch einen Bürgerhinweis eine Information zu einer Personengruppe, die zu Fuß auf der Bundesstraße 1 von Küstrin-Kietz in Richtung Manschnow unterwegs war. Die alarmierten Bundespolizisten stellten daraufhin auf der Bundesstraße drei afghanische und zwei iranische Staatsangehörige. Die fünf Personen verfügten nicht über die erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach bzw. legalen Aufenthalt in Deutschland. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die Jugendlichen und Männer im Alter zwischen 16 und 46 Jahren in Gewahrsam und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Nach Äußerung von Schutzersuchen übergaben die Einsatzkräfte die drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren an das Jugendamt des Landkreises Märkisch Oderland und leiteten die zwei Erwachsenen an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg weiter.

Zeitgleich konnte der polnische Grenzschutz den mutmaßlichen Schleuser in Kostrzyn vorläufig festnehmen. In der Vernehmung bestätigten die Geschleusten den Transport durch den 39-jährigen Georgier. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die polnischen Behörden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell