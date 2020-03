Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Einstellungsberatung der Bundespolizei jetzt auch in Süd-Brandenburg vor Ort

Cottbus (ots)

Die Einstellungsberatung der Bundespolizei hat ihre Räumlichkeiten im Bundespolizeirevier in Cottbus bezogen und steht ab sofort für Interessierte mit verschiedenen Angeboten der Berufsinformation zur Verfügung.

Polizeikommissar Lukas Böckle und Polizeiobermeister Björn Birkhold-Jordan sind die neuen Gesichter der Einstellungsberatung der Bundespolizei für die Region Süd-Brandenburg. Ab sofort stehen sie an ihrem neuen Standort in Cottbus als Ansprechpartner zur Verfügung. Die beiden Einstellungsberater informieren hierbei nicht nur in den eigenen Räumen über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundespolizei. Mit der Teilnahme an berufsorientierten Messen, Informationsveranstaltungen an den Schulen der Region oder Bewerbertrainings ergänzen sie das Angebot der neuen Einstellungsberatung.

Ihr Einzugsgebiet erstreckt sich hierbei auf die Landkreise Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster, Cottbus Spree/Neiße sowie Cottbus. Interessierte Bewerber sowie Schulen und Veranstalter können sich unter den unten aufgeführten Kontaktdaten über weitere Angebote informieren. Die Einstellungsberatung ist im Bundespolizeirevier Cottbus wie folgt zu erreichen:

Bundespolizeiakademie - Einstellungsberatung Cottbus; Vetschauer Straße 70; 03048 Cottbus; Telefon: 0355 47809110; E-Mail: eb.cottbus@polizei.bund.de

