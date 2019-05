Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Männer bedrohen Taxifahrer und flüchten in Gleisanlagen

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Donnerstagnacht sollen zwei Männer zunächst einen Taxifahrer mit einem Messer bedroht haben. Anschließend flüchteten sie am Bahnhof Ostkreuz in die Gleisanlagen, was eine Sperrung des Bahnverkehrs zur Folge hatte.

Gegen 23:30 Uhr beobachteten Bundespolizisten zwei Männer, welche über den Ringbahnsteig des Bahnhofes Ostkreuz in die Gleisanlagen in Richtung des S-Bahnhofes Frankfurter Allee rannten. Ein 32-jähriger türkischer Staatsangehöriger folgte ihnen bis auf den Bahnsteig. Einer der beiden Männer, ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger, kehrte kurz darauf wieder zurück auf den Bahnsteig. Der zweite bislang unbekannt gebliebene Mann wurde mit Hilfe eines Polizeihubschraubers gesucht. Der Bahnverkehr musste eine halbe Stunde für die Absuche gesperrt werden.

Der 32-jährige Mann gab an, als Taxifahrer die beiden Männer zum Bahnhof Ostkreuz gefahren zu haben. Dort angekommen, sollen die Männer, anstatt den Fahrpreis zu entrichten, den Taxifahrer mit einem Messer bedroht haben. Danach ergriffen diese die Flucht.

Bundespolizisten nahmen den 21-jährigen Mann vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Zudem zeigte ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.

