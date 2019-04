Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen- Junger Biker gestürzt

Bei einem Unfall am Montag in Ehingen erlitten zwei Personen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 21.15 Uhr waren zwei Personen mit einem Motorrad in der Pfisterstraße unterwegs. Der 17-jährige Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er und sein 15-jähriger Sozius stürzten. Beide erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. An der Yamaha entstand Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Spuren gesichert und ermittelt den genauen Unfallhergang.

Die Polizei empfiehlt: Mit einem Fahrtraining zum Saisonstart und dem technischen Check des Fahrzeugs sind nicht nur Anfänger gut gerüstet. Der Motorradfahrer ist in besonderer Weise gefordert, auf Straße und Verkehrsabläufe aufmerksam zu achten. Eine angepasste Fahrweise zu wählen schützt auch andere und überfordert niemanden. Diesen und weitere Tipps finden Sie auch im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

