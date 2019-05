Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei sucht Zeugen nach Übergriff auf S-Bahn-Fahrgast

Berlin-Pankow (ots)

Nachdem unbekannte Täter einen S-Bahn-Fahrgast am Sonntagmorgen auf dem S-Bahnhof Pankow angegriffen und verletzt haben, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Gegen sechs Uhr gerieten fünf Männer und ein 20-jähriger deutscher Staatsangehöriger in eine verbale Streitigkeit. Daraufhin griffen die Männer den Reisenden an und schlugen ihn mehrfach. Anschließend flüchteten die Angreifer unerkannt in Begleitung von zwei Frauen in eine S-Bahn in Richtung Buch. Das Opfer erlitt Prellungen im Gesichtsbereich und eine Platzwunde an der Lippe. Eine ärztliche Versorgung lehnte der Mann ab.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nun nach Zeugen. Wer hat am Sonntag, 12. Mai 2019, gegen sechs Uhr die Tat auf dem Bahnhof Pankow beobachtet und kann Angaben zur Tat und/oder zu den Tätern bzw. deren Begleiterinnen machen? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 und unter 030 / 20622 93 60 entgegen.

