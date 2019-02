Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Taschendiebe festgenommen

Berlin-Mitte (ots)

Bundespolizisten nahmen am Sonntag zwei Männer am Berliner Hauptbahnhof vorläufig fest, die versucht hatten, einen Touristen zu bestehlen.

Gegen 10:30 Uhr beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei zwei Männer auf dem Bahnsteig, die versuchten, einen Reisenden beim Einstieg in den Fernzug zu bestehlen. Die beiden Polen öffneten den Rucksack des 37-jährigen Touristen aus Indien. Stehlen konnten die 33 und 36 Jahre alten Diebe jedoch nichts, da der Mann seine Wertsachen eng am Körper trug. Die Beamten gaben sich daraufhin als Polizisten zu erkennen und nahmen mit Unterstützung eines außerdienstlich anwesenden Kollegen der Berliner Polizei das Diebesduo vorläufig fest.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte den beiden polnischen Männern eine weitere Tat vom Vortag zugeordnet werden. Am Samstag hatten sie ebenfalls am Hauptbahnhof einem Saarländer die Geldbörse mit Bargeld entwendet. Auch hier hatten sie sich das Gedränge beim Einstieg in einen Fernzug zunutze gemacht.

Die Bundespolizei leitete gegen die Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten beide Männer wieder auf freien Fuß.

