Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - Mann schlägt Jugendlichen krankenhausreif

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Donnerstag, den 14. November 2024 um 16:20 Uhr schlug ein Mann am Hauptbahnhof Ludwigshafen am Rhein an Bahnsteig 5 unvermittelt auf einen 17-jährigen Jugendlichen ein. Hierbei verletzte er den Jungen massiv, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste. Erst das beherzte Einschreiten einer jungen Frau führte dazu, dass der Schläger seinen Angriff abbrach und von der Örtlichkeit flüchtete. Der unbekannte Täter verdeckte sein Gesicht mit einem Schal und trug eine Kapuze.

Auf Bahnsteig 5 sowie den gegenüberliegenden Bahnsteigen befanden sich eine Vielzahl von Personen, die den Sachverhalt ebenfalls beobachtet haben.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und Personen die den Mann identifizieren oder sonstige sachdienliche Hinweise machen können. Bitte melden Sie sich hierzu bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern per Email unter bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/340 730 oder der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000.

