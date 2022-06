Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann aus Klinik abgängig

Mainz (ots)

Am 14. Juni 2022 um 12.00 Uhr wurde die Bundespolizei in Mainz von Reisenden über einen Mann informiert, der sich in einem offensichtlich desolaten Gesundheitszustand im Hauptbahnhof befinden würde. Als die Polizisten den Mann antrafen, stellten sie fest, dass dieser über einen Venenzugang sowie diverse Verbände verfügte. Zum Schutz des Mannes, wurde dieser zur Dienststelle verbracht und Kontakt mit der behandelnden Ärztin aufgenommen. Diese schilderte, dass der Patient aus der Uniklinik in Mainz abgängig war. Ein Rettungswagen verbrachte den Mann schließlich zur weiteren Behandlung zurück ins Krankenhaus.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell