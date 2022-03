BPOL-TR: Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten im Hauptbahnhof Koblenz

Trier (ots) - Am Donnerstagmittag lieferte die Bundespolizei drei in der JVA Trier einsitzende Männer aufgrund europäischer Haftbefehle der Generalstaatsanwaltschaft Luxemburg ins Großherzogtum aus. Wegen mehrerer Gewaltdelikte in 2018 hat sich ein 41-jähriger Serbe in Luxemburg zu verantworten; ein 49-jähriger Grieche hat in 2014 in der Stadt Luxemburg mehrere ...

mehr