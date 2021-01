Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Wiederum Züge in Koblenz besprüht

Koblenz (ots)

Im Bereich alter Güterbahnhof Mosel in Koblenz kam es am vergangenen Wochenende - Samstag und Sonntag - wiederum zu Farbschmierereien an dort abgestellten Zügen.

Insgesamt besprühten unbekannte Täter drei Züge auf einer Gesamtfläche von 120 qm; die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 7.500 Euro.

Bereits in der Vergangenheit kam es mehrfach zu Graffitistraftaten an abgestellten Zügen im Bereich Güterbahnhof.

Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise zu den Vorfällen unter 0651 - 43678-0.

