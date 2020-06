Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Jugendliche machen sich an Pkw zu schaffen

Mönchengladbach (ots)

Ein Zeuge hat am Montag, 29. Juni, gegen 19 Uhr in Rheydt an der Mühlenstraße vier junge männliche Personen beobachtet, die sich an einem Pkw zu schaffen machten.

Einer der jungen Männer habe einen Pflasterstein aus einer Garagenzufahrt gelöst und versucht, mit diesem Stein eine Seitenscheibe des VW Golf einzuschmeißen. Mehrfach habe er den Stein gegen die Scheibe geworfen, berichtete der Zeuge. Als er die Personen angesprochen habe und die Alarmierung der Polizei angekündigt habe, seien sie zu Fuß über den Garagenhof in Richtung Friedhofstraße geflüchtet.

Die Autoscheibe war nicht zersplittert, wies aber Kratzer auf. Eine Einkaufstasche, die sich im Fußraum des Wagens befunden hatte, war noch vorhanden.

Der Steinewerfer wurde vom Zeugen so beschrieben: etwa 16 bis 20 Jahre alt, circa 1,85 bis 1,90 Meter groß, blonde Haare, auffällig breites Kreuz; bekleidet war er mit einer Jogginghose. Die anderen drei Personen sollen ebenfalls 16 bis 20 Jahre alt sein mit kurzen, schwarzen, lockigen Haaren.

Zeugenhinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach gerichtet werden. (ds)

