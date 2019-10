Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Zwei Jugendliche von Bundespolizei in Gewahrsam genommen

Koblenz (ots)

Zwei weibliche Minderjährige (15 und 16 Jahre) wurden am Donnerstagmorgen gegen 01:45 Uhr von einer Streife der Bundespolizei am Hbf Koblenz in Gewahrsam genommen.

Die beiden in Köln wohnhaften Mädchen wurden am Bahnsteig zwei angetroffen und machten zu ihrem nächtlichen Ausflug keine Angaben. Nach telefonischer Rücksprache wurden beide noch in der Nacht an die Erziehungsberechtigten übergeben.

