Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Gesucht - Gefunden Bundespolizei erwischt mit Haftbefehlen gesuchten Mann in MRB 25439

Koblenz (ots)

Am 04.April 2019 um 20:50 Uhr nahmen Beamte der BPOLI Trier auf der Zugstrecke zwischen Remagen und Koblenz einen 39jährigen Deutschen fest. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung hatte sich herausgestellt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Bonn mit Untersuchungshaftbefehl aufgrund mehrfacher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sucht. Das Amtsgericht Sinzig hatte gleichfalls Interesse an dem Mann: Er war vor über drei Jahren zu seiner Hauptverhandlung wegen des Verdachts des Betrugs nicht erschienen. Des Weiteren stellten die Fahnder bei der Durchsuchung des Mannes ein Bubble Heroin von 1,5g fest. Der Mann wurde im Anschluss in das Bundespolizeirevier Koblenz verbracht. Nach Vorführung am 05.04.2019 am Amtsgericht Sinzig sowie beim AG in Bonn erfolgte die Einlieferung in die JVA Köln.

