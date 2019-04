Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Länderübergreifender Sicherheitstag Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Trier (ots)

Im Rahmen des länderübergreifenden Sicherheitstages wurde am Freitagmittag ein 39-jähriger Deutscher von einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Trier festgenommen. Er wurde per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Trier wegen "Schwarzfahrens" gesucht. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 973,50 Euro nicht zahlen konnte, ist für die nächsten 60 Tage die JVA Trier sein Zuhause.

