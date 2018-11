BPOL-TR: Haftbefehl wegen Schwarzfahrens: Bundespolizei nimmt Straftäterin fest

Koblenz (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz eine 40-jährige Deutsche. Die Überprüfung der Frau ergab, dass sie per Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen von der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main gesucht wurde. Das Amtsgericht Frankfurt/Main hatte sie zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen oder der Zahlung von 720 Euro verurteilt. Da sie die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sitzt sie nun ihre Strafe in der JVA Koblenz ab.

