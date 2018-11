BPOL-TR: Bundespolizei Prüm vollstreckt Haftbefehl

Prüm (ots) - Am Dienstagabend hat die Bundespolizei in Prüm einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der 29-jährige Rumäne wurde bei einer stichprobenartigen Fahrzeugkontrolle im Grenzgebiet zu Belgien angetroffen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach vorlag. Wegen Betrugs hatte er eine Geldstrafe in Höhe von 2.306 Euro zu zahlen. Da er den geforderten Betrag bezahlen konnte, blieb ihm ein 148-tägiger Gefängnisaufenthalt erspart.

