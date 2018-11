BPOL-TR: Bundespolizei Koblenz: Schwarzfahrer nach Videobeweis als Dieb entlarvt

Koblenz (ots) - Am Mittwochabend verständigte der Zugbegleiter des RE 4137 das Revier der Bundespolizei in Koblenz, weil ein junger Mann bei einer Fahrscheinkontrolle von Trier nach Koblenz kein Ticket vorzeigen konnte. Nach Überprüfung der Personalien des 25-Jährigen zum Zwecke der Fahrpreisnacherhebung sollte dies jedoch nicht die einzige Begegnung mit dem jungen Mann für den Abend bleiben. Kurze Zeit später erschien eine 27-jährige Deutsche und zeigte den Diebstahl ihres Smartphones aus dem Fahrradkorb ihres am Hauptbahnhof Koblenz abgestellten Fahrrades an. Nach Auswertung der Videoaufnahmen konnte der 25-jährige Schwarzfahrer als Täter identifiziert und im Rahmen einer Nahbereichsfahndung gestellt werden. Das zuvor entwendete Smartphone wurde sichergestellt und der Besitzerin zurückgegeben. Auf den jungen Mann wartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

