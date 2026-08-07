Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Niederländer mit 2 Haftbefehlen der Staatsanwaltschaften Aachen und Mönchengladbach fest

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstagnachmittag einen von den Staatsanwaltschaften Aachen und Mönchengladbach gesuchten Straftäter am Hauptbahnhof Aachen festgenommen.

Den Beamten fiel der 47-Jährige am Haupteingang des Aachener Hauptbahnhofes auf, da sein mitgeführter E-Roller kein Kennzeichen führte. Sie überprüften den Roller und die Identität des Mannes und stellten die beiden Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Aachen und Mönchengladbach wegen Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis fest. Da er die gegen ihn verhängten Geldstrafen von fast 3000,- Euro im Rahmen der Strafvollstreckung nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt in Aachen eingeliefert.

Durch den Umstand der Nichtzahlung der Geldstrafen muss er jetzt ersatzweise eine 130-tägige Freiheitstrafe absitzen. Der E-Roller war bei der polizeilichen Überprüfung in keinen Fahndungsregistern vermerkt gewesen.

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