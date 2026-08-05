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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Korrektur zur Pressemitteilung "Falscher Polizist im [Essener] Hauptbahnhof - Bundespolizei ermittelt und findet gefährlichen Gegenstand

Essen (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

in der zuvor veröffentlichten Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/6327920) ist uns ein Fehler in der Überschrift unterlaufen.

Der Sachverhalt ereignete sich im Essener Hauptbahnhof.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und bei der Berichterstattung die Korrektur zu berücksichtigen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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