Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Korrektur zur Pressemitteilung "Falscher Polizist im [Essener] Hauptbahnhof - Bundespolizei ermittelt und findet gefährlichen Gegenstand
Essen (ots)
Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,
in der zuvor veröffentlichten Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/6327920) ist uns ein Fehler in der Überschrift unterlaufen.
Der Sachverhalt ereignete sich im Essener Hauptbahnhof.
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und bei der Berichterstattung die Korrektur zu berücksichtigen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
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Luca Wilmes
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