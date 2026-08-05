Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Korrektur zur Pressemitteilung "Falscher Polizist im [Essener] Hauptbahnhof - Bundespolizei ermittelt und findet gefährlichen Gegenstand

Essen (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

in der zuvor veröffentlichten Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/6327920) ist uns ein Fehler in der Überschrift unterlaufen.

Der Sachverhalt ereignete sich im Essener Hauptbahnhof.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und bei der Berichterstattung die Korrektur zu berücksichtigen.

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