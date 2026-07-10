Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 61 im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen
Kleve - Kempen - Nettetal (ots)
Am Donnerstagnachmittag, 9. Juli 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Nettetal Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus bei der Einreise aus den Niederlanden. Hierbei wurden auch die Personalien eines 28-jährigen Polen in den polizeilichen Datenbeständen überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung durch die Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht wird. Der Gesuchte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 660 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende zehntägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Pole seine Reise fortsetzen.
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