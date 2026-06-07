Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Druckluftwaffe und Messer im Rucksack - Bundespolizei beschlagnahmt gefährliche Gegenstände im Dortmunder Hauptbahnhof

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am frühen Freitagabend führte die Kontrolle eines Mannes im Dortmunder Hauptbahnhof zum Auffinden mehrerer gefährlicher Gegenstände.

Gegen 18:40 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 41-Jährigen. Auf Befragung gab der Dortmunder eigenständig an, eine Druckluftwaffe sowie ein Taschenmesser mit sich zu führen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Uniformierten die Druckluftwaffe im Rucksack sowie ein Klappmesser in seiner Umhängetasche. Die Beamten beschlagnahmten beide Gegenstände und belehrten den Deutschen, der sich nicht äußerte. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und der Identitätsfeststellung konnte der 41-Jährige seinen Weg fortsetzen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell