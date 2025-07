Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermeintliche Diebin wiedererkannt - Zug mit Notbremse gestoppt

Bielefeld (ots)

Wegen einer vermeintlich wiedererkannten Diebin hat ein 54-Jähriger am Mittwochabend (23. Juli) die Notbremse gezogen, um die Bundespolizei herbeizurufen. Während der Ausfahrt der Regionalbahn aus dem Bahnhof Brackwede in Richtung Bielefeld hat der Mann aus Gütersloh erst den Notruf gedrückt und anschließend die Notbremse gezogen. Grund seines Handelns sei gewesen, dass er eine Diebin wiedererkannt habe. Um diese festzuhalten und an die Polizei zu übergeben, hielt er es für angebracht, die Notbremse zu ziehen, wie er nach der Ankunft des Zuges in Bielefeld gegenüber der Bundespolizei angab. Er beschuldigte die Frau, ihm 1000 Euro gestohlen zu haben, was diese abstritt. Ein zufällig neben der jungen Frau sitzender Mann sei an der Tat beteiligt gewesen.

Der Diebstahl solle bereits mehrere Wochen zurückliegen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Deutsche in der Vergangenheit mehrfach verschiedene Bargelddiebstähle angezeigt habe. Gegen den Gütersloher wurde ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notruf eingeleitet. Inwieweit weitere Straftatbestände erfüllt sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell