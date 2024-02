Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 8-Jährige stürzt mit Fahrrad ins Gleis - Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr

Dortmund (ots)

Am Mittwochnachmittag (21. Februar) stürzte ein junges Mädchen im Bahnhof Dortmund-Dorstfeld in die Gleise. Ihre Mutter konnte sie noch rechtzeitig aus dem Gleisbett heben, bevor die S-Bahn schließlich das Fahrrad erfasste.

Gegen 16:25 Uhr wurde die Bundespolizeidienststelle am Hauptbahnhof Dortmund darüber informiert, dass im Bahnhof Dortmund-Dorstfeld eine 8-Jährige in das Gleisbett gestürzt sei. Zuvor soll das Mädchen sich mit ihrer Mutter auf dem Bahnsteig zu Gleis 4 befunden haben. Während die 33-Jährige mit ihrer Tochter auf den Zug wartete, fuhr die Dortmunderin (8) mit ihrem Fahrrad über den Bahnsteig. Kurz bevor die S-Bahn eintraf, verlor die deutsche Staatsbürgerin ihr Gleichgewicht und stürzte samt Fahrrad in das Gleisbett. Der Triebfahrzeugführer des einfahrenden Zuges nahm das junge Mädchen wahr, leitete unverzügliche eine Schnellbremsung ein und setzte einen Achtungspfiff ab. Die Deutsche hob ihr Kind noch rechtzeitig aus dem Gleisbett heraus, bevor die S1 das Fahrrad überrollte und an der Hälfte des Bahnsteigs zum Stehen kam. Die 8-Jährige erlitt durch den Sturz Schürfwunden. Ein angeforderter Rettungswagen brachte sie für die weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Bahnstrecke wurde umgehend gesperrt. Die Bundespolizisten stellten das nahezu unbeschädigte Fahrrad sicher. An dem Triebfahrzeug stellten die Beamten keine ersichtlichen Schäden fest. Durch den Vorfall kam es im Bahnverkehr bei 9 Zügen zu 111 Minuten Verspätungen und zu einem Teilausfall.

Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Durch den entstehenden Luftsog können bei durchfahrenden Zügen unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten. Übertreten Sie die auf dem Boden markierte Sicherheitslinie erst dann, wenn der Zug hält.

Präventionshinweise gibt es u.a. im Internet unter: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/Sicher-auf-Bahnanlagen_node.html

