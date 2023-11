Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Schnellrestaurant randaliert - Bundespolizisten nehmen zwei Männer fest

Dortmund - Bochum - Köln (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (16. November) sollen zwei Männer in einem Restaurant die Mitarbeiter bedroht und sich aggressiv verhalten haben. Einschreitende Bundespolizisten griffen sie an und leisteten Widerstand.

Gegen 22:20 Uhr verständigten Mitarbeiter einer Fast-Food-Kette die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund darüber, dass zwei Personen mit Flaschen und Lebensmittel vor der Filiale um sich werfen würden. Diese sollen zuvor versucht haben hinter den Thekenbereich zu gelangen. Trotz Aufforderung sollen sie die Filiale nicht verlassen haben. Dann sollen die Männer randaliert und die Mitarbeiter angeschrien haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ging ein 29-Jähriger bedrohlich, mit einer Flasche in der Hand, auf diese zu. Die Beamten forderten den Mann mehrfach auf, den Gegenstand fallen zu lassen. Dies verweigerte der polnische Staatsbürger jedoch. Daraufhin drohten die Polizisten mit dem Einsatz des Schlagstocks. Der Aggressor warf die Flasche dann zu Boden. Zeitgleich stieß der 30-Jährige einen unbekannten Reisenden, welcher anschließend flüchtete.

Die Beamten brachten den Kölner (29) zur Bundespolizeiwache und durchsuchten ihn. Dabei ignorierte er die Anweisungen und ließ sich plötzlich fallen. Zeitgleich trat er in Richtung eines Polizisten und traf diesen am Schienbein. Bundespolizisten fesselten den Angreifer, wogegen sich dieser sperrte und seine Arme verschränkte. Hierbei versuchte er sich immer wieder aus den Griffen zu befreien. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit 2,6 Promille alkoholisiert war. Er beleidigte immer wieder die Beamten in deutscher und polnischer Sprache. Die Polizisten fertigten Lichtbilder von ihm und nahmen dessen Fingerabdrücke.

Der 30-Jährige wurde ebenfalls zur Wache gebracht und durchsucht. Auch der Bochumer in Richtung einer Beamtin, die er am Oberarm traf. Dann bewegte er sich mit einer bedrohlichen Haltung auf die Einsatzkräfte zu. Diese fixierten ihn, aus welcher er sich lösen konnte und einen Polizisten gegen das Knie trat. Zudem tätigte er eine Schlagbewegung in Richtung des Kopfes des Beamten. Dieser Schlag konnte abgewehrt und der polnische Staatsangehörige gefesselt werden. Der Mann beleidigte die Polizeibeamten mehrfach und verhielt sich aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab, dass dieser mit einem Promille alkoholisiert war.

Die Bundespolizei leitete jeweils Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch ein. Die beiden Männer wurden zur Verhinderung von weiteren Straftaten in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell