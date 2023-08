Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen zugriffsbereite Stahlrute sicher

Essen (ots)

Am gestrigen Morgen (22. August) kontrollierten Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof einen Mann. Dieser trug eine Stahlrute bei sich.

Gegen 04:15 Uhr trafen die Beamten in der Haupthalle des Hauptbahnhofs Essen auf den 19-Jährigen. Dieser saß am Boden und machte auf die Polizisten augenscheinlich einen orientierungslosen Eindruck. Der junge Mann versicherte den Einsatzkräften aber, dass es ihm gut gehe und er nur warten wurde. Die Frage, ob er gefährliche Gegenstände mit sich führe, verneinte der deutsche Staatsbürger. Bei einer Durchsuchung konnten die Beamten dann aber eine Stahlrute in der Umhängetasche des Esseners feststellen. Hierbei handelt es sich um einen biegsamen Gegenstand aus Metall, welcher zusammengeschoben werden kann und in der Regel mit einem Metallkopf versehen ist, der starke Verletzungen herbeiführen kann.

Gründe für das Mitführen der verbotenen Waffe nannte der Tatverdächtige nicht. Die Bundespolizisten stellten den Gegenstand sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell