Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter verletzt 13-Jährige mit Pfefferspray - Bundespolizei ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (06. Juli) soll ein Unbekannter zwei Jugendliche unvermittelt mit einem Pfefferspray angegriffen haben. Die Geschädigten wendeten sich anschließend an die Bundespolizei am Gelsenkirchener Hauptbahnhof.

Gegen 19:40 Uhr seien zwei Jugendliche in Gelsenkirchen auf einen Unbekannten getroffen. Dieser soll den Deutschen unvermittelt ein mitgeführtes Pfefferspray gezeigt und dieses auch direkt versprüht haben. Dabei habe einer der 13-Jährigen dieses eingeatmet, woraufhin sich ein starker Husten entwickelte. Der 13-jährige Begleiter klagte über Schmerzen und gerötete Augen. Aufgrund der Schmerzen habe dieser laut geschrien, so dass der Tatverdächtige die Flucht in unbekannte Richtung ergriff. Daraufhin wurden Passanten auf die Situation aufmerksam und halfen den Geschädigten.

Die Gelsenkirchener suchten anschließend in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof auf. Aufgrund der anhaltenden Schmerzen verständigten die Beamten einen Rettungswagen. Die Rettungskräfte wuschen dem Jugendlichen die Augen aus.

Der Verdächtige besuche ebenfalls eine Gelsenkirchener Realschule. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell