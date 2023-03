Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Internationaler Einbrecher hat kein Glück und dann auch noch Pech

Aachen (ots)

Mit totalgefälschter Identitätskarte und falschem Führerschein versuchte ein 27-jähriger Kroate sein Glück am 02.03.23 gegen 03:00 Uhr, bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei in Aachen Brand. Nach seiner Einreise aus Belgien über die Autobahn versuchte er dabei seine wahre Identität und damit seine "Karriere" als Wohnungseinbrecher zu verbergen. Endgültig verließ ihn aber sein Glück nach der Fahndungsabfrage mit seiner tatsächlichen Identität. Wegen schweren Bandendiebstahl, Wohnungseinbruchsdiebstahl und Urkundenfälschung wurde der 27-Jährige gesucht. Außerdem bestand ein internationaler Haftbefehl zur Auslieferung aus Italien gegen ihn. Er wurde beim Amtsgericht Aachen vorgeführt.

Insgesamt 6 Haftbefehle innerhalb von 36 Stunden wurden durch die Bundespolizei Aachen vollstreckt. Wegen Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde heute Morgen ein 51-jähriger Italiener in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er hat noch 120 Tage Freiheitsstrafe zu verbüßen. Wegen Computerbetrug standen noch 50 Tage bei einer 31-jährigen Frau aus Rumänien offen, sie konnte die Haft gegen Zahlung von 500 Euro abwenden. Wegen Erschleichen von Leistungen musste ein 55-jähriger aus der Slowakei für 80 Tage in die Justizvollzugsanstalt. Ebenfalls am 02.03.23 wurde gegen einen 33-jährigen Mann aus Guinea wegen Betrug ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld vollstreckt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell