Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aufmerksamer Passant informiert Bundespolizisten über Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Montagabend (30. Januar) soll ein Unbekannter versucht haben, am Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen Elektroroller zu entwenden.

Gegen 22 Uhr meldete sich ein Passant bei der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Gelsenkirchen und gab an, dass er in der Nähe des Fahrradständers am Bahnhofsgebäude eine mutmaßliche Diebstahlshandlung beobachtet habe. Demnach soll eine unbekannte Person versucht haben, einen dort abgestellten E-Scooter mit Hilfe von Werkzeug zu entwenden.

Vor Ort stellten die Beamten jedoch fest, dass der Täter bei seiner Handlung gestört worden sein muss. Das Umhängeschloss wies Beschädigungen und Aufbruchsspuren auf. Der Unbekannte konnte auch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht gestellt werden.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell