BPOL NRW: Gute Kommunikation, schnelle Festnahme: Bundespolizei stellt Diebe mit Diebesgut

Köln (ots)

Manchmal laufen Einsätze perfekt. Am Freitag wurde die Bundespolizei in Köln Messe/Deutz zu einem herrenlosen Gepäckstück alarmiert. Sie konnten schnell Entwarnung geben und den Rucksack einem Diebstahl zuordnen. Dass sie dort aber gleichzeitig die Diebe mit vier ebenfalls entwendeten Mobiltelefonen antrafen, ist der guten und schnellen Zusammenarbeit der Einsatzkräfte zu verdanken.

Am 28.01.2023 gegen 15:30 traf eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Köln Messe/Deutz ein, da sie die Meldung erhalten hatte, dass dort ein herrenloser Rucksack läge. Sie stuften den Rucksack als Diebesgut ein. Gleichzeitig ermittelten Bundespolizisten auf der Dienststelle über die Videoauswertung, dass zwei Männer den Rucksack im McDonalds im Kölner Hauptbahnhof entwendet hatten und in die Bahn eingestiegen seien. Zwei Männer, die auf die Personenbeschreibung zutrafen, stiegen aus der S12 aus. Die Beamten kontrollierten die polizeibekannten Männer. Gleichzeitig wendete sich eine Frau an die Beamten und gab an, dass einer der Männer im Stadtgebiet ihr Handy entwendet hatte. Die Polizisten fanden das Handy noch vor Ort auf und gaben es der Geschädigten zurück.

Auf der Dienststelle fanden sie drei weitere hochwertige Smartphones auf, die ebenfalls Diebstählen zugewiesen werden konnten. Ein Geschädigter erschien in dem Moment auf der Dienststelle, da er sein Handy dort geortet hatte.

Die Bundespolizei stellte den Rucksack und die verbleibenden Mobiltelefone sicher und leitete entsprechende Strafverfahren wegen "besonders schwerem Fall des Diebstahls" ein. Der Haupttatverdächtige ging in Haft.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell