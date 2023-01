Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Offener Haftbefehl seit 2015: Bundespolizei nimmt Gesuchten am Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Donnerstag (05. Januar) nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen Mann fest, der seit gut sieben Jahren mit Haftbefehl gesucht wurde. Die nächsten 365 Tage wird er in Haft verbringen.

Wegen unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in 33 Fällen verurteilte das Amtsgericht Köln einen jetzt 47-Jährigen im Jahr 2015 zu einer Freiheitsstrafe. Der Mann entzog sich der Strafvollstreckung, so dass mit Haftbefehl nach ihm gesucht wurde. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den Deutschen gestern Vormittag gegen 10 Uhr am Kölner Hauptbahnhof. Obgleich er kein Ausweisdokument dabeihatte, überführten ihn schlussendlich seine Fingerabdrücke, welche die Beamten im polizeilichen Fahndungssystem abgeglichen hatten. Die Bundespolizisten nahmen den Mann daraufhin fest und führten ihn seiner Haftstrafe von einem Jahr zu.

