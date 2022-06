BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet wegen Steuerhinterziehung Gesuchten

Hennef (Sieg) (ots) - Mittels Faustschlägen griffen vier unbekannte Tatverdächtige am Samstagmorgen, den 09.10.2021 gegen 04:20 Uhr am Bahnhof Hennef (Sieg) zwei 25-jährige Reisende an. In der stehenden S-Bahn der Linie 19 soll es zunächst zu verbalen Provokationen und anschließend zu massiven Schlägen aus der ...

mehr