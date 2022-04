Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 45-jährigen Marokkaner in Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwochmittag, 27. April 2022 um 13:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei in Kaldenkirchen einen 45-jährigen Marokkaner als Beifahrer eines Personenkraftwagens mit niederländischer Zulassung. Der Mann legte den Beamten hierbei seinen gültigen marokkanischen Reisepass und einen abgelaufenen niederländischen Aufenthaltstitel vor. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass unter abweichenden Personalien eine Fahndungsnotierung gegen ihn vorlag. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main suchte ihn mit einem Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hiernach muss der Gesuchte noch eine 1201-tägige Haftstrafe verbüßen. Weiterhin besteht ein Haftbefehl zur Ausweisung / Abschiebung durch das Ausländeramt Schwalm-Eder-Kreis. Der Marokkaner wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier Kempen in das Gefängnis in Willich gebracht.

