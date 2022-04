Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verzeichnet Fahndungserfolg - 2 vermeintliche Hehler vorläufig festgenommen

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Am Dienstagmorgen hat die Bundespolizei im Rahmen von Grenzfahndungsmaßnahmen zwei Rumänen vorläufig festgenommen, die im Verdacht der Hehlerei stehen. Sie werden verdächtigt, mit 49 hochwertigen gestohlenen Elektrowerkzeugen sowie Bauutensilien Geschäften nachzugehen.

Beide sind vormittags von einer Streife an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg mit ihrem Transporter aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert worden.

Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie die Transportertüren öffneten und in mehreren Seesäcken die Elektrowerkzeuge und Bauutensilien auffanden. Eine fahndungsmäßige Überprüfung bestätigte den zuvor gehegten Verdacht der Beamten. Die Geräte waren Anfang April von mehreren Baustellen in Luxemburg entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben worden. Bei der weiteren Durchsuchung wurden zudem noch 4400,- Euro an Bargeld aufgefunden, die zusammen mit den gestohlenen Gegenständen beschlagnahmt wurden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aachen und die Staatsanwaltschaft Aachen wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Gegen beide Straftatverdächtigen wurde Strafanzeige wegen Hehlerei erstattet und im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aachen wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell