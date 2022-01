Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei: Haftbefehl vollstreckt und mehrere Minderjährige in Gewahrsam genommen

Münster (ots)

Die Bundespolizei hat am Wochenende drei Minderjährige im Hauptbahnhof Münster aufgegriffen, die nachts allein unterwegs waren. Ein gesuchter Straftäter ging den Beamten darüber hinaus auch noch ins Netz.

Am frühen Samstag (08.Januar) gegen zwei Uhr erregten zwei 12-jährige Jungen die Aufmerksamkeit von Reisenden. Die Kinder aus Münster hielten sich ohne Begleitung im Hauptbahnhof auf. Durch die hinzugerufene Bundespolizei wurden sie in Gewahrsam genommen.

Gegen halb zwei in der Folgenacht trafen Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof auf eine 16-jährige. Auch sie wurde in Gewahrsam genommen. Alle drei Minderjährigen wurden noch in der Nacht von ihren Müttern auf der Wache abgeholt.

Am Sonntagabend gegen elf Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 34-jährigen Polen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl. Das Amtsgericht Offenbach am Main hatte gegen ihn die Untersuchungshaft angeordnet. Der Gesuchte war zu einer Gerichtsverhandlung wegen mehrerer Diebstähle ohne Entschuldigung nicht erschienen und hat unter laufender Bewährung weitere Diebstähle begangen. Er wurde verhaftet und am Montagmorgen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell