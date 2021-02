Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt polizeibekannten Dieb fest - Staatsanwaltschaft Aachen fahndete mit Haftbefehl nach dem Straftäter

Aachen (ots)

Am Montagabend hat die Bundespolizei an der Ausfahrt Aachen-Brand einen 27-Jährigen Georgier festgenommen. Er war zuvor aus Belgien nach Deutschland eingereist und legte den Beamten eine Duldung als Einreisedokument vor. Diese reichte als Einreisedokument nach Deutschland nicht aus. Bei der fahndungsmäßigen Abfrage wurde zudem noch ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen eines Eigentumsdeliktes festgestellt. Der Betreffende ist unentschuldigt seiner Hauptverhandlung beim Amtsgericht Schleiden wegen eines Diebstahldeliktes ferngeblieben, so dass mittels Haftbefehl nach ihm gefahndet wurde. Der einschlägig Polizeibekannte wurde nach seiner Beanzeigung wegen der unerlaubten Einreise in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert, um ihn später in eine Haftanstalt überführen zu können.

