Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 18-Jährige fest

Düsseldorf (ots)

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof kontrollierten Bundespolizisten am Sonntagabend (11. Oktober) um 21.35 Uhr eine junge Frau (18). Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass per Haftbefehl nach ihr gesucht wurde und sie festzunehmen war.

Die eingesetzten Beamten eröffneten der 18-Jährigen den Haftbefehl und nahmen sie mit zur Dienststelle. Sie wurde aufgrund eines Diebstahls zu zwei Wochen Jugendarrest verurteilt. Zum Arrestantritt erschien die junge Frau jedoch nicht. Daraufhin suchte das Amtsgericht Wetter per Haftbefehl nach ihr. Am Folgetag der Festnahme wurde sie an eine Jugendarrestanstalt übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell