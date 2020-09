Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter und findet Drogen

Bielefelld (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bielefeld einen 32-jährigen Deutschen.

Ein Haftbefehl des Amtsgerichts Bielefeld wurde noch im August auf Antrag seines Verteidigers unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Da sich der nun Festgenommene nicht an die Auflagen gebunden sah und untertauchte, wurde dieser Haftverschonungsbeschluss wieder aufgehoben, so dass am Sonntag die Handschellen klickten.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen wurde zudem eine kleinere Menge harter Drogen gefunden und beschlagnahmt. Mit einer weiteren Strafanzeige im Gepäck trat er am Vormittag den Gang zum Haftrichter an, der Haft anordnete. Bereits eine Stunde später schlossen sich die Türen der Justizvollzugsanstalt Brackwede hinter ihm.

