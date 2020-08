Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Essen - Urkundenfälschung fliegt auf - Bundespolizei nimmt 34-Jährigen fest

Essen (ots)

Einen 34-jährigen guineischen Staatsangehörigen nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern Abend (18. August) im Essener Hauptbahnhof fest. Der Mann hatte in der Reisebank versucht, Bankgeschäfte mit einem verfälschten Reisepass zu tätigen. Wie Ermittlungen ergaben, handelte es sich bei dem Mann um eine völlig andere Person.

Gegen 18 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei zur Reisebank im Essener Hauptbahnhof gerufen. Dort hatte sich nach Einschätzung einer Mitarbeiterin ein Mann mit einem gefälschten Dokument ausgewiesen, um Bankgeschäfte durchzuführen.

Wie erste Ermittlungen ergaben, handelte es sich bei dem guineischen Reisepass um eine Verfälschung eines originalen Dokuments. Daher wurden die Fingerabdrücke des 32-Jährigen überprüft. Dabei stellt sich heraus, dass es sich zwar um einen guineischen Staatsangehörigen handelte, jedoch mit völlig anderen Personalien.

Dafür hatte er mit dem verfälschten Reisepass einen Aufenthaltstitel in Griechenland beantragt und auch bekommen. Mit diesen konnte er sich dann legal in Deutschland aufhalten. Sein Reisepass und der griechische Aufenthaltstitel wurden sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Justiz wurde eine Sicherheitsleistung von 900 Euro zur Sicherstellung des Strafverfahrens erhoben. Anschließend wurde der 32-Jährige in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Gegen den Mann leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, mittelbare Falschbeurkundung und unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet ein. *ST

