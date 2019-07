Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme durch Bundespolizei - Schwarzfahrer leistet Widerstand

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am Samstagmorgen floh ein Mann in die Zugtoilette um sich der Fahrkartenkontrolle zu entziehen. Mitreisende Polizisten kontrollierten den Mann, was er sich nicht gefallen ließ.

Am 27.07.2019 gegen 08:50 Uhr wurde ein 33-jähriger Chinese im Zug von Frankfurt Flughafen nach Köln Hauptbahnhof nach der Fahrkarte gefragt. Der Schwarzfahrer hatte weder eine gültige Fahrkarte, noch wollte er sich ausweisen. Stattdessen schloss er sich in der Zugtoilette ein.

Zwei mitreisende Polizisten stellten den Mann, der sich immer wieder los riss und versuchte zu fliehen, bis die Beamten ihm Handschellen anlegten. Die Kölner Bundespolizei nahm den Mann fest und leitete Ermittlungsverfahren wegen "Erschleichen von Leistungen" und "Widerstand" ein. Sein aufenthaltsrechtlicher Status muss ebenfalls geklärt werden. Der Mann sitzt nun in Haft.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Johanna Hanke



Telefon: (0221) 16093-102

Mobil: 0173 / 5621184

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell