Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach nur drei Tagen in Freiheit - 32-Jähriger schlägt Lokführer, Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Essen (ots)

Ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger hat Sonntagnacht (16. Juni) in Essen einen Mitarbeiter der DB beleidigt und geschlagen. Bundespolizisten stellen den Mann in der S-Bahn 2.

Der Lokführer einer S-Bahn rief Sonntagnacht die Bundespolizei um Hilfe, nachdem er von einem 32-jährigen Mann aus Dortmund im Essener Hauptbahnhof zunächst beleidigt und dann geschlagen wurde. Als die Streife unmittelbar darauf am Bahnsteig eintraf, teilte ihnen der 45-Jährige mit, dass er einen im Zug befindlichen Fahrgast nach Ankunft in Essen gebeten habe, die Bahn zu verlassen. Dem sei der 32-Jährige zunächst auch nachgekommen. Als der Lokführer später jedoch wieder in den Zug schaute, habe sich der Dortmunder wieder darin befunden. Er forderte ihn erneut auf, die Bahn zu verlassen und begleitete den Mann auf den Bahnsteig. Dann jedoch habe der 32-Jährige ihn beleidigt, getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Bundespolizisten konnten ihn anschließend in der S-Bahn stellen, denn in diese setzte er sich nach der Tat wieder. Bei der Überprüfung seiner Personalien, wies sich der Dortmunder mit einem Entlassungsschein der JVA aus.

Er wurde erst am 13. Juni aus seiner Haft entlassen. Nun wird ein erneutes Strafverfahren gegen ihn wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet. Der 45-jährige Mitarbeiter der DB musste seinen Dienst verletzungsbedingt abbrechen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Achim Berkenkötter



Telefon: 0231 562247 131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell