Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Verletzte nach Pfeffersprayeinsatz am Essener Hauptbahnhof - Bundespolizei ermittelt Tatverdächtigen

Essen - Bottrop - Altenberg (ots)

Am Samstagabend (15. Juni) gerieten mehrere Männer am Essener Hauptbahnhof in Streit. Ein 21-Jähriger soll daraufhin Pfefferspray eingesetzt und so zwei Personen verletzt haben.

Gegen 22:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei zum Nordeingang des Hauptbahnhofs gerufen. Dort waren mehrere Männer in Streit geraten. Nach Angabe eines 18-jährigen Esseners sei er im Bereich des Handelshofes auf seinen ehemaligen Freund, einen 21-jährigen syrischen Staatsangehörigen aus Bottrop, getroffen. Dieser hätte sofort mit dem 18-Jährigen und seinem Begleiter einen Streit angefangen.

Im Verlaufe der Streitigkeit soll der spätere Tatverdächtige dem Begleiter des Esseners, einem 18-jährigen Syrer aus Altenberg, Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben. Dabei wurde auch der Essener verletzt. Anschließend flüchtete der 21-Jährgige.

Auf Grund der erlittenen Verletzungen mussten beide Männer durch den Rettungsdienst versorgt werden. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

