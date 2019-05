Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Betrügerpaar in Fernreisebus fest

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Wochenende ein Betrügerpaar am Bendplatz festgenommen. Die 59- und der 61-Jährige waren zuvor mit einem Fernreisebus aus den Niederlanden eingereist. Sie wurden beide mit Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Betruges gesucht. Die vorliegenden Haftbefehle waren zur Strafvollstreckung ausgeschrieben worden. Da beide die gegen sie verhängte Geldstrafe nicht zahlen konnten, wurden sie zur Wache am Hauptbahnhof verbracht. Nach Eröffnung der Haftbefehle wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert. Hier muss er jetzt eine 68-tägige Freiheitsstrafe absitzen. Seine Lebenspartnerin muss wegen der Betrugssache eine 90-tägige Haftstrafe absitzen. Da gegen sie zudem noch eine Ausschreibung der ungarischen Behörden wegen eines Eigentumsdeliktes bestand, wurde sie zur Prüfung der Angelegenheit an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aachen übergeben.

