BPOL NRW: Revierderby - Borussia Dortmund : FC Schalke 04 - Bundespolizei seit den frühen Morgenstunden im Einsatz - Meldung -1

Anlässlich des bevorstehenden Derbys Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04, sind Einsatzkräfte der Bundespolizei seit heute Morgen (27. April) im Einsatz.

Das Hauptaugenmerk der Bundespolizei liegt dabei auf den Anreisewegen zum Austragungsort in Dortmund. Deshalb werden Einsatzkräfte nicht nur in Dortmund und Gelsenkirchen, sondern auch auf mehreren "Umlandbahnhöfen" die An- und Abreise überwachen.

Um Störungen im Bereich der Bahnanlagen und Zugstrecken frühzeitig zu erkennen und mögliche konspirative Anreisen aufzuklären, setzt die Bundespolizei heute auch zwei Bundespolizeihubschrauber ein. Die dadurch verursachten Lärmbelästigungen bitten wir zu entschuldigen.

Im Bereich des Dortmunder Hauptbahnhofes wird die Bundespolizei unter anderem Heim- und Gastfans durch Sichtschutzwände trennen, um gerade auch verbale Provokationen der Gruppierungen von Beginn an zu minimieren. Vorsorglich weißt die Bundespolizei darauf hin, dass es vor allem während der Rückreise nach Spielende zu temporären Sperrungen einzelner Bahnsteige, des Auf- und Abganges von bzw. zur U-Bahn im Dortmunder Hauptbahnhof und des Nordein-/Ausganges kommen kann.

Wir empfehlen daher allen Reisenden, ihre Planungen an dem erwartungsgemäß erhöhten Verkehrsaufkommen am Samstag rund um das Ligaspiel auszurichten.

Auf Grund des traditionell hohen Interesses an diesem "Bundesligaklassiker", wird die Bahn zusätzliche Züge anbieten. Diese werden vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt um 11.56 Uhr ab Gleis 8,

12.19 Uhr ab Gleis 25

12.41 Uhr ab Gleis 25

nach Dortmund fahren.

Informationen zur An- und Abreise finden sich ebenfalls unter www.bahn.de und auf dem Twitter-Kanal DB Regio AG - NRW (@regio_nrw)

Zusatz: Die Bundespolizei wird die An- und Abreise mit einem mobilen Presseteam begleiten. Dieses erreichen sie unter den mobilen Rufnummer 0173/7150710 und 0171/3055131.

Wir berichten auch auf unserem Twitter Kanal "bpol_nrw" über unseren Einsatz. Hier werden wir entsprechend relevante Informationen -z.B. Rückreise der Fans, Sperrungen etc.- kommunizieren.

