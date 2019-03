Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190319-0259: Baumaschinen aus Baustellencontainer gestohlen

Reichshof (ots)

Einen Baustellencontainer im Bereich der Bahnhofstraße haben Diebe im Verlauf der letzten zehn Tage (8. - 18. März) aufgebrochen und dabei mehrere Maschinen erbeutet. Gestohlen wurden unter anderem zwei Bodenverdichter, eine Motorflex, eine Wasserpumpe, Gliederketten sowie diverses Kleinwerkzeug und Zubehör. Um an die Gerätschaften zu gelangen, mussten die Diebe zunächst einen Radlader versetzen, mit dem Arbeiter die Zugangstür blockiert hatten. Im Anschluss knackten sie das Vorhängeschloss des Containers. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 oder auch per Mail an die Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell