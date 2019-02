Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand eines zurzeit leerstehenden Gebäudes Brand eines hölzernen Unterstandes

Osterholz-Garlstedt, Schwanewede (ots)

Brand eines zurzeit leerstehenden Gebäudes in Osterholz-Garlstedt

Am Samstag wurde gegen 19:50h durch einen Anwohner der Straße "Im Horstmoor" gemeldet, dass es in einem benachbarten Haus brennen würde. Sofort eingesetzte Kräfte der Feuerwehr und der Polizei konnten tatsächlich ein als Ferienhaus genutztes Gebäude feststellen, in welchem es brannte. Das Gebäude befand sich auf einem zugewucherten Grundstück. Das Feuer konnte zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden, es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und erste Ermittlungen eingeleitet. Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden.

Brand eines hölzernen Unterstandes in Schwanewede

Am Samstag wurde gegen 18:40h ein brennender Schuppen in Meyenburg in der Straße "Struckberg" gemeldet. Ermittlungen ergaben, dass am Nachmittag durch einen Anwohner in einem Räucherofen geräuchert wurde. Im Nachhinein geriet der Räucherofen augenscheinlich in Brand und die Flammen gingen auf einen angrenzenden Holzschuppen über, dieser konnte durch die Feuerwehr Meyenburg abgelöscht werden. Weitere Ermittlungen zur Brandursache folgen, der Sachschaden ist noch nicht bekannt

