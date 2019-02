POL-VER: Verkehrsunfall mit flüchtigem LKW

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Am Sonnabend,den 16.02.2019, gegen 08:15 Uhr kam es an der Einmündung Lindenstraße / Hauptstraße in Oyten zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein LKW schnitt beim Abbiegen die Kurve, sodass ein PKW-Fahrer aus Berlin auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste. Hier kollidierte er mit einem Oytener Fahrzeugführer eines Transporters. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8500,- Euro. Der LKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort in Richtung Bremen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oyten unter 04207/1285 zu melden.

