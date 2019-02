Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruchdiebstahl scheitert an Garagentor

Oyten (ots)

Freitagtabend, gegen 22:50 Uhr, versucht ein bislang unbekannter Täter zunächst ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Brahmstraße in Oyten aufzuhebeln. Als ihm dieses misslingt, geht er zur Garage und versucht gewaltsam das Garagentor zu öffnen. Durch den Lärn wird die Bewohnerin des Hauses wach. Sie spricht den Täter an, worauf dieser unerkannt in unbekannte Richtung flüchten kann.

